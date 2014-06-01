NEO (NEO) Tokenomics Få vigtig indsigt i NEO (NEO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NEO (NEO) Information NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network. Officiel hjemmeside: https://neo.org/ Hvidbog: https://docs.neo.org/docs/en-us/index.html Block Explorer: https://dora.coz.io/ Køb NEO nu!

NEO (NEO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NEO (NEO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 442.63M $ 442.63M $ 442.63M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 70.54M $ 70.54M $ 70.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 140.7054 $ 140.7054 $ 140.7054 Alle tiders Lav: $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 Nuværende pris: $ 6.275 $ 6.275 $ 6.275 Få mere at vide om NEO (NEO) pris

NEO (NEO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NEO (NEO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEO's tokenomics, kan du udforske NEO tokens live-pris!

NEO (NEO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NEO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NEO prishistorikken nu!

