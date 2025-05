NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NavnNEO

RangNo.130

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)45.51%

Cirkulationsforsyning70,538,831

Max Udbud0

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2014-06-01 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.159 USDT

Alle tiders høj196.85299682617188,2018-01-15

Laveste pris0.07228679955005646,2016-10-21

Offentlig blockchainNEO

IndledningNEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.