Napoli Fan Token (NAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Napoli Fan Token (NAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Napoli Fan Token (NAP) Information The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. Officiel hjemmeside: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Køb NAP nu!

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Napoli Fan Token (NAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Alle tiders Høj: $ 12.409 $ 12.409 $ 12.409 Alle tiders Lav: $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 Nuværende pris: $ 0.7456 $ 0.7456 $ 0.7456 Få mere at vide om Napoli Fan Token (NAP) pris

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Napoli Fan Token (NAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAP's tokenomics, kan du udforske NAP tokens live-pris!

Sådan køber du NAP Er du interesseret i at tilføje Napoli Fan Token (NAP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NAP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NAP på MEXC nu!

Napoli Fan Token (NAP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NAP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NAP prishistorikken nu!

NAP Prisprediktion Vil du vide, hvor NAP måske er på vej hen? Vores NAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NAP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!