Napoli Fan Token (NAP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Napoli Fan Token (NAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Napoli Fan Token (NAP) Information

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Officiel hjemmeside:
https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Napoli Fan Token (NAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.22M
$ 3.22M
Samlet udbud
$ 10.00M
$ 10.00M
Cirkulerende forsyning
$ 4.32M
$ 4.32M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.45M
$ 7.45M
Alle tiders Høj:
$ 12.409
$ 12.409
Alle tiders Lav:
$ 0.43330404301464787
$ 0.43330404301464787
Nuværende pris:
$ 0.7456
$ 0.7456

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Napoli Fan Token (NAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NAP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NAP's tokenomics, kan du udforske NAP tokens live-pris!

Sådan køber du NAP

Er du interesseret i at tilføje Napoli Fan Token (NAP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NAP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Napoli Fan Token (NAP) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for NAP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

NAP Prisprediktion

Vil du vide, hvor NAP måske er på vej hen? Vores NAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

