Den direkte Naoris Protocol pris i dag er 0.04765 USD. Følg med i realtid NAORIS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NAORIS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Naoris Protocol pris i dag er 0.04765 USD. Følg med i realtid NAORIS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NAORIS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Naoris Protocol-kurs(NAORIS)

Naoris Protocol (NAORIS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:57:04 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) Prisoplysninger (USD)

Naoris Protocol (NAORIS) realtidsprisen er $ 0.04765. I løbet af de sidste 24 timer har NAORIS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04729 og et højdepunkt på $ 0.05026, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NAORISs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, NAORIS har ændret sig med -0.55% i løbet af den sidste time, -1.09% i løbet af 24 timer og -9.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Naoris Protocol (NAORIS) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Naoris Protocol er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 95.88K. Det cirkulerende forsyning af NAORIS er --, med et samlet udbud på 4000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 190.60M.

Naoris Protocol (NAORIS) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Naoris Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0005292-1.09%
30 dage$ -0.02038-29.96%
60 dage$ +0.02407+102.07%
90 dage$ +0.00741+18.41%
Naoris Protocol Prisændring i dag

I dag NAORIS blev der registreret en ændring på $ -0.0005292 (-1.09%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Naoris Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.02038 (-29.96%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Naoris Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage NAORIS sås en ændring af $ +0.02407 (+102.07%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Naoris Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00741 (+18.41%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Naoris Protocol (NAORIS)?

Tjek Naoris ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineNaoris Protocolinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekNAORIStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Naoris Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Naoris Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Naoris Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Naoris Protocol (NAORIS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Naoris Protocol (NAORIS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Naoris Protocol.

Tjek Naoris Protocol prisprediktion nu!

Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Naoris Protocol (NAORIS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NAORIS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Naoris Protocol (NAORIS)

Leder du efter, hvordan du køber Naoris Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Naoris Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

NAORIS til lokale valutaer

1 Naoris Protocol(NAORIS) til VND
1,253.90975
1 Naoris Protocol(NAORIS) til AUD
A$0.072428
1 Naoris Protocol(NAORIS) til GBP
0.036214
1 Naoris Protocol(NAORIS) til EUR
0.040979
1 Naoris Protocol(NAORIS) til USD
$0.04765
1 Naoris Protocol(NAORIS) til MYR
RM0.1996535
1 Naoris Protocol(NAORIS) til TRY
2.0027295
1 Naoris Protocol(NAORIS) til JPY
¥7.29045
1 Naoris Protocol(NAORIS) til ARS
ARS$68.364408
1 Naoris Protocol(NAORIS) til RUB
3.8305835
1 Naoris Protocol(NAORIS) til INR
4.2298905
1 Naoris Protocol(NAORIS) til IDR
Rp794.166349
1 Naoris Protocol(NAORIS) til PHP
2.7965785
1 Naoris Protocol(NAORIS) til EGP
￡E.2.2505095
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BRL
R$0.2558805
1 Naoris Protocol(NAORIS) til CAD
C$0.06671
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BDT
5.828548
1 Naoris Protocol(NAORIS) til NGN
68.858062
1 Naoris Protocol(NAORIS) til COP
$183.2690475
1 Naoris Protocol(NAORIS) til ZAR
R.0.8276805
1 Naoris Protocol(NAORIS) til UAH
1.9989175
1 Naoris Protocol(NAORIS) til TZS
T.Sh.116.789197
1 Naoris Protocol(NAORIS) til VES
Bs10.53065
1 Naoris Protocol(NAORIS) til CLP
$44.8863
1 Naoris Protocol(NAORIS) til PKR
Rs13.45636
1 Naoris Protocol(NAORIS) til KZT
25.158247
1 Naoris Protocol(NAORIS) til THB
฿1.535283
1 Naoris Protocol(NAORIS) til TWD
NT$1.4671435
1 Naoris Protocol(NAORIS) til AED
د.إ0.1748755
1 Naoris Protocol(NAORIS) til CHF
Fr0.03812
1 Naoris Protocol(NAORIS) til HKD
HK$0.3702405
1 Naoris Protocol(NAORIS) til AMD
֏18.172757
1 Naoris Protocol(NAORIS) til MAD
.د.م0.4398095
1 Naoris Protocol(NAORIS) til MXN
$0.884384
1 Naoris Protocol(NAORIS) til SAR
ريال0.1786875
1 Naoris Protocol(NAORIS) til ETB
Br7.3204695
1 Naoris Protocol(NAORIS) til KES
KSh6.139226
1 Naoris Protocol(NAORIS) til JOD
د.أ0.03378385
1 Naoris Protocol(NAORIS) til PLN
0.175352
1 Naoris Protocol(NAORIS) til RON
лв0.2101365
1 Naoris Protocol(NAORIS) til SEK
kr0.451722
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BGN
лв0.0805285
1 Naoris Protocol(NAORIS) til HUF
Ft16.0327955
1 Naoris Protocol(NAORIS) til CZK
1.0049385
1 Naoris Protocol(NAORIS) til KWD
د.ك0.01453325
1 Naoris Protocol(NAORIS) til ILS
0.1548625
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BOB
Bs0.3292615
1 Naoris Protocol(NAORIS) til AZN
0.081005
1 Naoris Protocol(NAORIS) til TJS
SM0.437427
1 Naoris Protocol(NAORIS) til GEL
0.1291315
1 Naoris Protocol(NAORIS) til AOA
Kz43.6755135
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BHD
.د.ب0.01786875
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BMD
$0.04765
1 Naoris Protocol(NAORIS) til DKK
kr0.3082955
1 Naoris Protocol(NAORIS) til HNL
L1.249383
1 Naoris Protocol(NAORIS) til MUR
2.179511
1 Naoris Protocol(NAORIS) til NAD
$0.8238685
1 Naoris Protocol(NAORIS) til NOK
kr0.482218
1 Naoris Protocol(NAORIS) til NZD
$0.082911
1 Naoris Protocol(NAORIS) til PAB
B/.0.04765
1 Naoris Protocol(NAORIS) til PGK
K0.20013
1 Naoris Protocol(NAORIS) til QAR
ر.ق0.1729695
1 Naoris Protocol(NAORIS) til RSD
дин.4.840287
1 Naoris Protocol(NAORIS) til UZS
soʻm567.261814
1 Naoris Protocol(NAORIS) til ALL
L3.9782985
1 Naoris Protocol(NAORIS) til ANG
ƒ0.0852935
1 Naoris Protocol(NAORIS) til AWG
ƒ0.0852935
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BBD
$0.0953
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BAM
KM0.080052
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BIF
Fr139.28095
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BND
$0.0614685
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BSD
$0.04765
1 Naoris Protocol(NAORIS) til JMD
$7.6263825
1 Naoris Protocol(NAORIS) til KHR
190.6
1 Naoris Protocol(NAORIS) til KMF
Fr20.2989
1 Naoris Protocol(NAORIS) til LAK
1,035.8695445
1 Naoris Protocol(NAORIS) til LKR
රු14.465587
1 Naoris Protocol(NAORIS) til MDL
L0.8086205
1 Naoris Protocol(NAORIS) til MGA
Ar213.676895
1 Naoris Protocol(NAORIS) til MOP
P0.3816765
1 Naoris Protocol(NAORIS) til MVR
0.729045
1 Naoris Protocol(NAORIS) til MWK
MK82.439265
1 Naoris Protocol(NAORIS) til MZN
MT3.044835
1 Naoris Protocol(NAORIS) til NPR
रु6.739616
1 Naoris Protocol(NAORIS) til PYG
337.9338
1 Naoris Protocol(NAORIS) til RWF
Fr69.23545
1 Naoris Protocol(NAORIS) til SBD
$0.3921595
1 Naoris Protocol(NAORIS) til SCR
0.650899
1 Naoris Protocol(NAORIS) til SRD
$1.834525
1 Naoris Protocol(NAORIS) til SVC
$0.4169375
1 Naoris Protocol(NAORIS) til SZL
L0.8238685
1 Naoris Protocol(NAORIS) til TMT
m0.166775
1 Naoris Protocol(NAORIS) til TND
د.ت0.1402816
1 Naoris Protocol(NAORIS) til TTD
$0.3225905
1 Naoris Protocol(NAORIS) til UGX
Sh165.4408
1 Naoris Protocol(NAORIS) til XAF
Fr26.92225
1 Naoris Protocol(NAORIS) til XCD
$0.128655
1 Naoris Protocol(NAORIS) til XOF
Fr26.92225
1 Naoris Protocol(NAORIS) til XPF
Fr4.8603
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BWP
P0.6380335
1 Naoris Protocol(NAORIS) til BZD
$0.0957765
1 Naoris Protocol(NAORIS) til CVE
$4.5291325
1 Naoris Protocol(NAORIS) til DJF
Fr8.43405
1 Naoris Protocol(NAORIS) til DOP
$3.052459
1 Naoris Protocol(NAORIS) til DZD
د.ج6.1930705
1 Naoris Protocol(NAORIS) til FJD
$0.107689
1 Naoris Protocol(NAORIS) til GNF
Fr410.743
1 Naoris Protocol(NAORIS) til GTQ
Q0.364046
1 Naoris Protocol(NAORIS) til GYD
$9.978863
1 Naoris Protocol(NAORIS) til ISK
kr5.9086

Naoris Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Naoris Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Naoris Protocol hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Naoris Protocol

Hvor meget er Naoris Protocol (NAORIS) værd i dag?
Den direkte NAORIS pris i USD er 0.04765 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NAORIS til USD pris?
Den aktuelle pris på NAORIStil USD er $ 0.04765. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Naoris Protocol?
Markedsværdien for NAORIS er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NAORIS?
Den cirkulerende forsyning af NAORIS er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NAORIS?
NAORIS opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NAORIS?
NAORIS så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for NAORIS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NAORIS er $ 95.88K USD.
Bliver NAORIS højere i år?
NAORIS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NAORIS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

