Nakamoto Games (NAKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nakamoto Games (NAKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nakamoto Games (NAKA) Information Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. Officiel hjemmeside: https://www.nakamoto.games/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737 Køb NAKA nu!

Nakamoto Games (NAKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nakamoto Games (NAKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.24M $ 39.24M $ 39.24M Samlet udbud $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Cirkulerende forsyning $ 105.76M $ 105.76M $ 105.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.78M $ 66.78M $ 66.78M Alle tiders Høj: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.371 $ 0.371 $ 0.371 Få mere at vide om Nakamoto Games (NAKA) pris

Nakamoto Games (NAKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nakamoto Games (NAKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAKA's tokenomics, kan du udforske NAKA tokens live-pris!

Sådan køber du NAKA Er du interesseret i at tilføje Nakamoto Games (NAKA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NAKA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NAKA på MEXC nu!

Nakamoto Games (NAKA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NAKA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NAKA prishistorikken nu!

NAKA Prisprediktion Vil du vide, hvor NAKA måske er på vej hen? Vores NAKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NAKA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!