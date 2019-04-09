MultiVAC (MTV) Tokenomics Få vigtig indsigt i MultiVAC (MTV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MultiVAC (MTV) Information MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements. Officiel hjemmeside: https://www.mtv.ac/ Hvidbog: https://www.mtv.ac/assets/file/MultiVAC_Tech_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://e.mtv.ac Køb MTV nu!

MultiVAC (MTV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MultiVAC (MTV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Alle tiders Lav: $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 Nuværende pris: $ 0.0004385 $ 0.0004385 $ 0.0004385 Få mere at vide om MultiVAC (MTV) pris

MultiVAC (MTV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MultiVAC (MTV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTV's tokenomics, kan du udforske MTV tokens live-pris!

MultiVAC (MTV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MTV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MTV prishistorikken nu!

