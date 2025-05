MTV

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

NavnMTV

RangNo.1902

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning3,587,369,426.402686

Max Udbud0

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2019-04-09 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.006 USDT

Alle tiders høj0.029173896178550714,2021-10-27

Laveste pris0.000147627103478,2020-03-13

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

