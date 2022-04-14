MOTHER IGGY (MOTHER) Tokenomics Få vigtig indsigt i MOTHER IGGY (MOTHER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MOTHER IGGY (MOTHER) Information MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://www.mother.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3S8qX1MsMqRbiwKg2cQyx7nis1oHMgaCuc9c4VfvVdPN Køb MOTHER nu!

MOTHER IGGY (MOTHER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MOTHER IGGY (MOTHER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.242584 $ 0.242584 $ 0.242584 Alle tiders Lav: $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 Nuværende pris: $ 0.008824 $ 0.008824 $ 0.008824 Få mere at vide om MOTHER IGGY (MOTHER) pris

MOTHER IGGY (MOTHER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MOTHER IGGY (MOTHER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOTHER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOTHER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOTHER's tokenomics, kan du udforske MOTHER tokens live-pris!

Sådan køber du MOTHER Er du interesseret i at tilføje MOTHER IGGY (MOTHER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MOTHER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MOTHER på MEXC nu!

MOTHER IGGY (MOTHER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MOTHER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MOTHER prishistorikken nu!

MOTHER Prisprediktion Vil du vide, hvor MOTHER måske er på vej hen? Vores MOTHER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOTHER Tokens prisprediktion nu!

