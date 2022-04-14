MORPHO (MORPHO) Tokenomics Få vigtig indsigt i MORPHO (MORPHO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MORPHO (MORPHO) Information Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations. Officiel hjemmeside: https://morpho.org/ Hvidbog: https://docs.morpho.org/whitepapers/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2

MORPHO (MORPHO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MORPHO (MORPHO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 649.76M $ 649.76M $ 649.76M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 323.76M $ 323.76M $ 323.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Alle tiders Høj: $ 4.1887 $ 4.1887 $ 4.1887 Alle tiders Lav: $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 Nuværende pris: $ 2.0069 $ 2.0069 $ 2.0069 Få mere at vide om MORPHO (MORPHO) pris

MORPHO (MORPHO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MORPHO (MORPHO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MORPHO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MORPHO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MORPHO's tokenomics, kan du udforske MORPHO tokens live-pris!

Sådan køber du MORPHO Er du interesseret i at tilføje MORPHO (MORPHO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MORPHO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

MORPHO (MORPHO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MORPHO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MORPHO prishistorikken nu!

MORPHO Prisprediktion Vil du vide, hvor MORPHO måske er på vej hen? Vores MORPHO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MORPHO Tokens prisprediktion nu!

