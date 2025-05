MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

NavnMORPHO

RangNo.143

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3.98%

Cirkulationsforsyning274,531,107.2819596

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2745%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.172571665276972,2025-01-17

Laveste pris0.7098719962197908,2024-11-25

Offentlig blockchainETH

