Wise Monkey (MONKY) Tokenomics

Wise Monkey (MONKY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Wise Monkey (MONKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Wise Monkey (MONKY) Information

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Officiel hjemmeside:
https://wisemonky.com
Hvidbog:
https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances

Wise Monkey (MONKY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wise Monkey (MONKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M
Samlet udbud
$ 10.00T
$ 10.00T$ 10.00T
Cirkulerende forsyning
$ 8.50T
$ 8.50T$ 8.50T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 8.30M
$ 8.30M$ 8.30M
Alle tiders Høj:
$ 0.001998
$ 0.001998$ 0.001998
Alle tiders Lav:
$ 0.000000636854049651
$ 0.000000636854049651$ 0.000000636854049651
Nuværende pris:
$ 0.0000008301
$ 0.0000008301$ 0.0000008301

Wise Monkey (MONKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Wise Monkey (MONKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MONKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MONKY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MONKY's tokenomics, kan du udforske MONKY tokens live-pris!

Sådan køber du MONKY

Er du interesseret i at tilføje Wise Monkey (MONKY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MONKY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Wise Monkey (MONKY) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for MONKY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

MONKY Prisprediktion

Vil du vide, hvor MONKY måske er på vej hen? Vores MONKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.