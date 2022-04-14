Wise Monkey (MONKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wise Monkey (MONKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wise Monkey (MONKY) Information Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Officiel hjemmeside: https://wisemonky.com Hvidbog: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances Køb MONKY nu!

Wise Monkey (MONKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wise Monkey (MONKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M Samlet udbud $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Cirkulerende forsyning $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Alle tiders Høj: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 Alle tiders Lav: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 Nuværende pris: $ 0.0000008301 $ 0.0000008301 $ 0.0000008301 Få mere at vide om Wise Monkey (MONKY) pris

Wise Monkey (MONKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wise Monkey (MONKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONKY's tokenomics, kan du udforske MONKY tokens live-pris!

Sådan køber du MONKY Er du interesseret i at tilføje Wise Monkey (MONKY) til din portefølje?

Wise Monkey (MONKY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MONKY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MONKY prishistorikken nu!

MONKY Prisprediktion Vil du vide, hvor MONKY måske er på vej hen? Vores MONKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MONKY Tokens prisprediktion nu!

