MON Protocol (MON) Information Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. Officiel hjemmeside: https://monprotocol.ai/ Hvidbog: https://www.monprotocol.ai/tokenomics Block Explorer: https://etherscan.io/ Køb MON nu!

MON Protocol (MON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MON Protocol (MON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.55M $ 10.55M $ 10.55M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 555.42M $ 555.42M $ 555.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.5584 $ 0.5584 $ 0.5584 Alle tiders Lav: $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 Nuværende pris: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Få mere at vide om MON Protocol (MON) pris

MON Protocol (MON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MON Protocol (MON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MON's tokenomics, kan du udforske MON tokens live-pris!

