Minati Coin (MNTC) Information Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Officiel hjemmeside: https://minati.io/ Hvidbog: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 Køb MNTC nu!

Minati Coin (MNTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Minati Coin (MNTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Samlet udbud $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Cirkulerende forsyning $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Alle tiders Høj: $ 9.1 $ 9.1 $ 9.1 Alle tiders Lav: $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 Nuværende pris: $ 0.4559 $ 0.4559 $ 0.4559 Få mere at vide om Minati Coin (MNTC) pris

Minati Coin (MNTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Minati Coin (MNTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MNTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MNTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MNTC's tokenomics, kan du udforske MNTC tokens live-pris!

Minati Coin (MNTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MNTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MNTC prishistorikken nu!

MNTC Prisprediktion Vil du vide, hvor MNTC måske er på vej hen? Vores MNTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MNTC Tokens prisprediktion nu!

