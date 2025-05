MNTC

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

NavnMNTC

RangNo.1472

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)4.16%

Cirkulationsforsyning6,275,000

Max Udbud9,100,000

Samlet Udbud9,100,000

Cirkulationshastighed0.6895%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj151.21370808400758,2023-09-07

Laveste pris0.005481894977823257,2023-09-07

Offentlig blockchainBSC

