Melon (MLN) Information Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model. Officiel hjemmeside: https://enzyme.finance/ Hvidbog: https://docs.enzyme.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 Køb MLN nu!

Melon (MLN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Melon (MLN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.28M $ 25.28M $ 25.28M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 233.055 $ 233.055 $ 233.055 Alle tiders Lav: $ 1.79671464105 $ 1.79671464105 $ 1.79671464105 Nuværende pris: $ 8.456 $ 8.456 $ 8.456 Få mere at vide om Melon (MLN) pris

Melon (MLN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Melon (MLN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MLN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MLN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MLN's tokenomics, kan du udforske MLN tokens live-pris!

Melon (MLN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MLN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MLN prishistorikken nu!

MLN Prisprediktion Vil du vide, hvor MLN måske er på vej hen? Vores MLN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MLN Tokens prisprediktion nu!

