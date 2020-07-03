Melon (MLN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Melon (MLN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Melon (MLN) Information

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

Officiel hjemmeside:
https://enzyme.finance/
Hvidbog:
https://docs.enzyme.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892

Melon (MLN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Melon (MLN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 25.28M
$ 25.28M
Samlet udbud
--
--
Cirkulerende forsyning
$ 2.99M
$ 2.99M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
--
Alle tiders Høj:
$ 233.055
$ 233.055
Alle tiders Lav:
$ 1.79671464105
$ 1.79671464105
Nuværende pris:
$ 8.456
$ 8.456

Melon (MLN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Melon (MLN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MLN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MLN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MLN's tokenomics, kan du udforske MLN tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.