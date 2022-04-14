Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mr. Miggles (MIGGLES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mr. Miggles (MIGGLES) Information Mister Miggles is a meme coin on the Base chain. Officiel hjemmeside: https://miggles.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb1a03eda10342529bbf8eb700a06c60441fef25d Køb MIGGLES nu!

Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mr. Miggles (MIGGLES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.36M $ 38.36M $ 38.36M Samlet udbud $ 958.77M $ 958.77M $ 958.77M Cirkulerende forsyning $ 957.37M $ 957.37M $ 957.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.42M $ 38.42M $ 38.42M Alle tiders Høj: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Alle tiders Lav: $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 Nuværende pris: $ 0.04007 $ 0.04007 $ 0.04007 Få mere at vide om Mr. Miggles (MIGGLES) pris

Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mr. Miggles (MIGGLES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIGGLES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIGGLES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIGGLES's tokenomics, kan du udforske MIGGLES tokens live-pris!

Mr. Miggles (MIGGLES) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MIGGLES hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

MIGGLES Prisprediktion Vil du vide, hvor MIGGLES måske er på vej hen? Vores MIGGLES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

