Mey Network (MEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mey Network (MEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mey Network (MEY) Information Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Officiel hjemmeside: https://mey.network/ Hvidbog: https://docs.mey.network/mey-network Block Explorer: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 Køb MEY nu!

Mey Network (MEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mey Network (MEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Samlet udbud $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Cirkulerende forsyning $ 284.31M $ 284.31M $ 284.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.55M $ 59.55M $ 59.55M Alle tiders Høj: $ 0.06421 $ 0.06421 $ 0.06421 Alle tiders Lav: $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 Nuværende pris: $ 0.02589 $ 0.02589 $ 0.02589 Få mere at vide om Mey Network (MEY) pris

Mey Network (MEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mey Network (MEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEY's tokenomics, kan du udforske MEY tokens live-pris!

Sådan køber du MEY Er du interesseret i at tilføje Mey Network (MEY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MEY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MEY på MEXC nu!

Mey Network (MEY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MEY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MEY prishistorikken nu!

MEY Prisprediktion Vil du vide, hvor MEY måske er på vej hen? Vores MEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!