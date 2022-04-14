cat in a dogs world (MEW) Tokenomics Få vigtig indsigt i cat in a dogs world (MEW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cat in a dogs world (MEW) Information Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Officiel hjemmeside: https://mew.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5 Køb MEW nu!

cat in a dogs world (MEW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cat in a dogs world (MEW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 276.44M $ 276.44M $ 276.44M Samlet udbud $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Cirkulerende forsyning $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 276.44M $ 276.44M $ 276.44M Alle tiders Høj: $ 0.0129 $ 0.0129 $ 0.0129 Alle tiders Lav: $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 Nuværende pris: $ 0.00311 $ 0.00311 $ 0.00311 Få mere at vide om cat in a dogs world (MEW) pris

cat in a dogs world (MEW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cat in a dogs world (MEW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEW's tokenomics, kan du udforske MEW tokens live-pris!

Sådan køber du MEW Er du interesseret i at tilføje cat in a dogs world (MEW) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MEW, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MEW på MEXC nu!

cat in a dogs world (MEW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MEW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MEW prishistorikken nu!

MEW Prisprediktion Vil du vide, hvor MEW måske er på vej hen? Vores MEW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEW Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!