Metis (METIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metis (METIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Metis (METIS) Information Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI. Officiel hjemmeside: https://www.metis.io Hvidbog: https://docs.metis.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e Køb METIS nu!

Metis (METIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metis (METIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 110.29M $ 110.29M $ 110.29M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M Alle tiders Høj: $ 323.04 $ 323.04 $ 323.04 Alle tiders Lav: $ 3.29299133 $ 3.29299133 $ 3.29299133 Nuværende pris: $ 16.97 $ 16.97 $ 16.97 Få mere at vide om Metis (METIS) pris

Metis (METIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metis (METIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal METIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange METIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår METIS's tokenomics, kan du udforske METIS tokens live-pris!

