Metal Blockchain (METAL) Information Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW). Officiel hjemmeside: https://metalblockchain.org/ Hvidbog: https://metalblockchain.org/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.metalblockchain.org Køb METAL nu!

Metal Blockchain (METAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metal Blockchain (METAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 49.999 $ 49.999 $ 49.999 Alle tiders Lav: $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 Nuværende pris: $ 0.44404 $ 0.44404 $ 0.44404 Få mere at vide om Metal Blockchain (METAL) pris

Metal Blockchain (METAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metal Blockchain (METAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal METAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange METAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår METAL's tokenomics, kan du udforske METAL tokens live-pris!

Metal Blockchain (METAL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for METAL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk METAL prishistorikken nu!

METAL Prisprediktion Vil du vide, hvor METAL måske er på vej hen? Vores METAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se METAL Tokens prisprediktion nu!

