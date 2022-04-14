Merlin Chain (MERL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Merlin Chain (MERL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Merlin Chain (MERL) Information Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Officiel hjemmeside: https://merlinchain.io/ Hvidbog: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Block Explorer: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Køb MERL nu!

Merlin Chain (MERL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Merlin Chain (MERL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.45M $ 101.45M $ 101.45M Samlet udbud $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerende forsyning $ 942.40M $ 942.40M $ 942.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 226.07M $ 226.07M $ 226.07M Alle tiders Høj: $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 Alle tiders Lav: $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 Nuværende pris: $ 0.10765 $ 0.10765 $ 0.10765 Få mere at vide om Merlin Chain (MERL) pris

Merlin Chain (MERL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Merlin Chain (MERL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MERL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MERL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MERL's tokenomics, kan du udforske MERL tokens live-pris!

Merlin Chain (MERL) kan købes gennem forskellige metoder, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Merlin Chain (MERL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MERL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MERL prishistorikken nu!

MERL Prisprediktion Vil du vide, hvor MERL måske er på vej hen? Vores MERL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MERL Tokens prisprediktion nu!

