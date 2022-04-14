Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metagalaxy Land (MEGALAND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metagalaxy Land (MEGALAND) Information MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. Officiel hjemmeside: https://metagalaxyland.com/ Hvidbog: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E Køb MEGALAND nu!

Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metagalaxy Land (MEGALAND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 96.80K $ 96.80K $ 96.80K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0007104 $ 0.0007104 $ 0.0007104 Alle tiders Lav: $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 Nuværende pris: $ 0.0000968 $ 0.0000968 $ 0.0000968 Få mere at vide om Metagalaxy Land (MEGALAND) pris

Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metagalaxy Land (MEGALAND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEGALAND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEGALAND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEGALAND's tokenomics, kan du udforske MEGALAND tokens live-pris!

Metagalaxy Land (MEGALAND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MEGALAND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MEGALAND prishistorikken nu!

MEGALAND Prisprediktion Vil du vide, hvor MEGALAND måske er på vej hen? Vores MEGALAND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEGALAND Tokens prisprediktion nu!

