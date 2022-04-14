Qitmeer Network (MEER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Qitmeer Network (MEER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Qitmeer Network (MEER) Information Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. Officiel hjemmeside: https://www.qitmeer.io/ Hvidbog: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Block Explorer: https://evm.meerscan.io/ Køb MEER nu!

Qitmeer Network (MEER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Qitmeer Network (MEER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 210.24M $ 210.24M $ 210.24M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 737.10K $ 737.10K $ 737.10K Alle tiders Høj: $ 0.2222 $ 0.2222 $ 0.2222 Alle tiders Lav: $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 Nuværende pris: $ 0.003506 $ 0.003506 $ 0.003506 Få mere at vide om Qitmeer Network (MEER) pris

Qitmeer Network (MEER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Qitmeer Network (MEER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEER's tokenomics, kan du udforske MEER tokens live-pris!

Qitmeer Network (MEER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MEER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MEER prishistorikken nu!

MEER Prisprediktion Vil du vide, hvor MEER måske er på vej hen? Vores MEER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEER Tokens prisprediktion nu!

