Medieval Empires (MEE) Information Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Officiel hjemmeside: https://www.medievalempires.com/ Hvidbog: https://whitepaper.medievalempires.com/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D Køb MEE nu!

Medieval Empires (MEE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Medieval Empires (MEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 559.41M $ 559.41M $ 559.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.037 $ 0.037 $ 0.037 Alle tiders Lav: $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 Nuværende pris: $ 0.00615 $ 0.00615 $ 0.00615 Få mere at vide om Medieval Empires (MEE) pris

Medieval Empires (MEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Medieval Empires (MEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEE's tokenomics, kan du udforske MEE tokens live-pris!

Medieval Empires (MEE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MEE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MEE prishistorikken nu!

MEE Prisprediktion Vil du vide, hvor MEE måske er på vej hen? Vores MEE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEE Tokens prisprediktion nu!

