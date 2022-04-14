Maverick Protocol (MAV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maverick Protocol (MAV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maverick Protocol (MAV) Information Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Officiel hjemmeside: https://www.mav.xyz/ Hvidbog: https://bit.ly/MavWhitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD Køb MAV nu!

Maverick Protocol (MAV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maverick Protocol (MAV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 689.55M $ 689.55M $ 689.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 107.70M $ 107.70M $ 107.70M Alle tiders Høj: $ 0.8194 $ 0.8194 $ 0.8194 Alle tiders Lav: $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 Nuværende pris: $ 0.05385 $ 0.05385 $ 0.05385 Få mere at vide om Maverick Protocol (MAV) pris

Maverick Protocol (MAV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maverick Protocol (MAV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAV's tokenomics, kan du udforske MAV tokens live-pris!

Sådan køber du MAV Er du interesseret i at tilføje Maverick Protocol (MAV) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MAV, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MAV på MEXC nu!

Maverick Protocol (MAV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAV prishistorikken nu!

MAV Prisprediktion Vil du vide, hvor MAV måske er på vej hen? Vores MAV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAV Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!