MAV

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.58%

Cirkulationsforsyning596,431,975.1811638

Max Udbud2,000,000,000

Samlet Udbud2,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2982%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.8216374158381008,2024-04-01

Laveste pris0.045067410704727535,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

