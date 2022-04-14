catwifmask (MASKSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i catwifmask (MASKSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

catwifmask (MASKSOL) Information Catwifmask is a memecoin themed around masked cat memes, designed to spread virally by encouraging users to update their profile pictures with masked avatars. Officiel hjemmeside: https://catwifmask.vip/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6MQpbiTC2YcogidTmKqMLK82qvE9z5QEm7EP3AEDpump Køb MASKSOL nu!

catwifmask (MASKSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for catwifmask (MASKSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.28M $ 9.28M $ 9.28M Samlet udbud $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Cirkulerende forsyning $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.28M $ 9.28M $ 9.28M Alle tiders Høj: $ 0.0305 $ 0.0305 $ 0.0305 Alle tiders Lav: $ 0.004530114501800171 $ 0.004530114501800171 $ 0.004530114501800171 Nuværende pris: $ 0.009283 $ 0.009283 $ 0.009283 Få mere at vide om catwifmask (MASKSOL) pris

catwifmask (MASKSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for catwifmask (MASKSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MASKSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MASKSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MASKSOL's tokenomics, kan du udforske MASKSOL tokens live-pris!

