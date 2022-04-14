MAPO (MAPO) Tokenomics Få vigtig indsigt i MAPO (MAPO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MAPO (MAPO) Information MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability. Officiel hjemmeside: https://www.mapprotocol.io/ Hvidbog: https://www.mapprotocol.io/article?id=whitepaper Block Explorer: https://www.maposcan.io Køb MAPO nu!

MAPO (MAPO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAPO (MAPO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.74M $ 31.74M $ 31.74M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.99M $ 52.99M $ 52.99M Alle tiders Høj: $ 0.01867 $ 0.01867 $ 0.01867 Alle tiders Lav: $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 Nuværende pris: $ 0.005299 $ 0.005299 $ 0.005299 Få mere at vide om MAPO (MAPO) pris

MAPO (MAPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAPO (MAPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAPO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAPO's tokenomics, kan du udforske MAPO tokens live-pris!

Sådan køber du MAPO Er du interesseret i at tilføje MAPO (MAPO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MAPO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MAPO på MEXC nu!

MAPO (MAPO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAPO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAPO prishistorikken nu!

MAPO Prisprediktion Vil du vide, hvor MAPO måske er på vej hen? Vores MAPO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAPO Tokens prisprediktion nu!

