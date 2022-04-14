MAGA (MAGATRUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i MAGA (MAGATRUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MAGA (MAGATRUMP) Information MAGA Movement on the Blockchain. Officiel hjemmeside: https://magamemecoin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HaP8r3ksG76PhQLTqR8FYBeNiQpejcFbQmiHbg787Ut1 Køb MAGATRUMP nu!

MAGA (MAGATRUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAGA (MAGATRUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.28M $ 7.28M $ 7.28M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 37.422 $ 37.422 $ 37.422 Alle tiders Lav: $ 0.000089009406098349 $ 0.000089009406098349 $ 0.000089009406098349 Nuværende pris: $ 0.1654 $ 0.1654 $ 0.1654 Få mere at vide om MAGA (MAGATRUMP) pris

MAGA (MAGATRUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAGA (MAGATRUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAGATRUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAGATRUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAGATRUMP's tokenomics, kan du udforske MAGATRUMP tokens live-pris!

Sådan køber du MAGATRUMP Er du interesseret i at tilføje MAGA (MAGATRUMP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MAGATRUMP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MAGATRUMP på MEXC nu!

MAGA (MAGATRUMP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAGATRUMP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAGATRUMP prishistorikken nu!

MAGATRUMP Prisprediktion Vil du vide, hvor MAGATRUMP måske er på vej hen? Vores MAGATRUMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAGATRUMP Tokens prisprediktion nu!

