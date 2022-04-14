MAGAETH (MAGAETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i MAGAETH (MAGAETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MAGAETH (MAGAETH) Information MAGAETH is a meme coin on Ethereum. Officiel hjemmeside: https://maga-hat.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd29da236dd4aac627346e1bba06a619e8c22d7c5 Køb MAGAETH nu!

MAGAETH (MAGAETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAGAETH (MAGAETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 390.26B $ 390.26B $ 390.26B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Alle tiders Høj: $ 0.00079 $ 0.00079 $ 0.00079 Alle tiders Lav: $ 0.000007875492975983 $ 0.000007875492975983 $ 0.000007875492975983 Nuværende pris: $ 0.000010464 $ 0.000010464 $ 0.000010464 Få mere at vide om MAGAETH (MAGAETH) pris

MAGAETH (MAGAETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAGAETH (MAGAETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAGAETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAGAETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAGAETH's tokenomics, kan du udforske MAGAETH tokens live-pris!

MAGAETH (MAGAETH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAGAETH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAGAETH prishistorikken nu!

MAGAETH Prisprediktion Vil du vide, hvor MAGAETH måske er på vej hen? Vores MAGAETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAGAETH Tokens prisprediktion nu!

