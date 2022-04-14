Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomics

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Luna by Virtuals (LUNAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Luna by Virtuals (LUNAI) Information

LUNAI is a meme coin.

Officiel hjemmeside:
https://app.virtuals.io/virtuals/68
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Luna by Virtuals (LUNAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 15.88M
$ 15.88M$ 15.88M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 15.88M
$ 15.88M$ 15.88M
Alle tiders Høj:
$ 0.28014
$ 0.28014$ 0.28014
Alle tiders Lav:
$ 0.000061496208216134
$ 0.000061496208216134$ 0.000061496208216134
Nuværende pris:
$ 0.015882
$ 0.015882$ 0.015882

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Luna by Virtuals (LUNAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LUNAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LUNAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LUNAI's tokenomics, kan du udforske LUNAI tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.