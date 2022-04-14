Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Luna by Virtuals (LUNAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Luna by Virtuals (LUNAI) Information LUNAI is a meme coin. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/68 Block Explorer: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 Køb LUNAI nu!

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Luna by Virtuals (LUNAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.88M $ 15.88M $ 15.88M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.88M $ 15.88M $ 15.88M Alle tiders Høj: $ 0.28014 $ 0.28014 $ 0.28014 Alle tiders Lav: $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 Nuværende pris: $ 0.015882 $ 0.015882 $ 0.015882 Få mere at vide om Luna by Virtuals (LUNAI) pris

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Luna by Virtuals (LUNAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUNAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUNAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUNAI's tokenomics, kan du udforske LUNAI tokens live-pris!

Luna by Virtuals (LUNAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LUNAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LUNAI prishistorikken nu!

LUNAI Prisprediktion Vil du vide, hvor LUNAI måske er på vej hen? Vores LUNAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUNAI Tokens prisprediktion nu!

