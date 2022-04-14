LogX Network (LOGX) Tokenomics Få vigtig indsigt i LogX Network (LOGX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LogX Network (LOGX) Information LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers. Officiel hjemmeside: https://logx.network Hvidbog: https://docs.logx.network/whitepaper/introduction Block Explorer: https://solscan.io/token/7cHJTPkhnCKesVFijmMXVFVY4HjpkLd9qYjg6neb74yD Køb LOGX nu!

LogX Network (LOGX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LogX Network (LOGX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 280.14M $ 280.14M $ 280.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.005283932498554173 $ 0.005283932498554173 $ 0.005283932498554173 Nuværende pris: $ 0.005273 $ 0.005273 $ 0.005273 Få mere at vide om LogX Network (LOGX) pris

LogX Network (LOGX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LogX Network (LOGX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOGX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOGX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOGX's tokenomics, kan du udforske LOGX tokens live-pris!

LogX Network (LOGX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LOGX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LOGX prishistorikken nu!

LOGX Prisprediktion Vil du vide, hvor LOGX måske er på vej hen? Vores LOGX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LOGX Tokens prisprediktion nu!

