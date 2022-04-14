LimeWire (LMWR) Tokenomics Få vigtig indsigt i LimeWire (LMWR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LimeWire (LMWR) Information LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators. Officiel hjemmeside: https://limewire.com/ Hvidbog: https://lmwr.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88 Køb LMWR nu!

LimeWire (LMWR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LimeWire (LMWR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.67M $ 33.67M $ 33.67M Samlet udbud $ 633.05M $ 633.05M $ 633.05M Cirkulerende forsyning $ 353.35M $ 353.35M $ 353.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.33M $ 60.33M $ 60.33M Alle tiders Høj: $ 1.8148 $ 1.8148 $ 1.8148 Alle tiders Lav: $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 Nuværende pris: $ 0.0953 $ 0.0953 $ 0.0953 Få mere at vide om LimeWire (LMWR) pris

LimeWire (LMWR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LimeWire (LMWR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LMWR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LMWR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LMWR's tokenomics, kan du udforske LMWR tokens live-pris!

Sådan køber du LMWR Er du interesseret i at tilføje LimeWire (LMWR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LMWR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LMWR på MEXC nu!

LimeWire (LMWR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LMWR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LMWR prishistorikken nu!

LMWR Prisprediktion Vil du vide, hvor LMWR måske er på vej hen? Vores LMWR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LMWR Tokens prisprediktion nu!

