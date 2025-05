LMWR

LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators.

NavnLMWR

RangNo.703

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.48%

Cirkulationsforsyning338,800,474.61402553

Max Udbud633,045,269

Samlet Udbud633,045,269

Cirkulationshastighed0.5351%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.9228403707286956,2023-05-15

Laveste pris0.057900988877828956,2023-08-17

Offentlig blockchainETH

IndledningLimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.