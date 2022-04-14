LightLink (LL) Tokenomics

LightLink (LL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i LightLink (LL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
LightLink (LL) Information

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

Officiel hjemmeside:
https://lightlink.io
Hvidbog:
https://docs.lightlink.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73

LightLink (LL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LightLink (LL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.16M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 81.67M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 14.21M
Alle tiders Høj:
$ 0.07
Alle tiders Lav:
$ 0.011224381498808693
Nuværende pris:
$ 0.01421
LightLink (LL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for LightLink (LL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LL's tokenomics, kan du udforske LL tokens live-pris!

