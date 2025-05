LL

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

NavnLL

RangNo.1901

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.48%

Cirkulationsforsyning81,670,180.20286393

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.0816%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj16.05531233128707,2022-12-15

Laveste pris0.011224381498808693,2025-04-09

Offentlig blockchainETH

Ansvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.