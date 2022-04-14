Luckycoin (LKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Luckycoin (LKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Luckycoin (LKY) Information Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024! Officiel hjemmeside: http://luckycoinfoundation.org Hvidbog: https://linktr.ee/luckycoinLKY Block Explorer: https://luckyscan.org/ Køb LKY nu!

Luckycoin (LKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Luckycoin (LKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.06M $ 5.06M $ 5.06M Alle tiders Høj: $ 17.615 $ 17.615 $ 17.615 Alle tiders Lav: $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 Nuværende pris: $ 0.253 $ 0.253 $ 0.253 Få mere at vide om Luckycoin (LKY) pris

Luckycoin (LKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Luckycoin (LKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LKY's tokenomics, kan du udforske LKY tokens live-pris!

Luckycoin (LKY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LKY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LKY prishistorikken nu!

LKY Prisprediktion Vil du vide, hvor LKY måske er på vej hen? Vores LKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LKY Tokens prisprediktion nu!

