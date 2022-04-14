Lingo (LINGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lingo (LINGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lingo (LINGO) Information LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences. Officiel hjemmeside: https://lingocoin.io/ Hvidbog: https://bento.me/lingo Block Explorer: https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H Køb LINGO nu!

Lingo (LINGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lingo (LINGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 206.34M $ 206.34M $ 206.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.46M $ 37.46M $ 37.46M Alle tiders Høj: $ 0.7568 $ 0.7568 $ 0.7568 Alle tiders Lav: $ 0.034566692640785136 $ 0.034566692640785136 $ 0.034566692640785136 Nuværende pris: $ 0.03746 $ 0.03746 $ 0.03746 Få mere at vide om Lingo (LINGO) pris

Lingo (LINGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lingo (LINGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LINGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LINGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LINGO's tokenomics, kan du udforske LINGO tokens live-pris!

Sådan køber du LINGO Er du interesseret i at tilføje Lingo (LINGO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LINGO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LINGO på MEXC nu!

Lingo (LINGO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LINGO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LINGO prishistorikken nu!

LINGO Prisprediktion Vil du vide, hvor LINGO måske er på vej hen? Vores LINGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LINGO Tokens prisprediktion nu!

