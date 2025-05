LINGO

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

NavnLINGO

RangNo.1237

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,50

Cirkulationsforsyning119.893.165

Max Udbud1.000.000.000

Samlet Udbud1.000.000.000

Cirkulationshastighed0.1198%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.6091323507966424,2024-12-17

Laveste pris0.04307577685202128,2025-04-07

Offentlig blockchainBASE

Sektor

Social Media

