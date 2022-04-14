Life Crypto (LIFE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Life Crypto (LIFE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Life Crypto (LIFE) Information LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. Officiel hjemmeside: https://www.lifecrypto.life/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 Køb LIFE nu!

Life Crypto (LIFE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Life Crypto (LIFE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 117.96K $ 117.96K $ 117.96K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 448.30K $ 448.30K $ 448.30K Alle tiders Høj: $ 0.015601 $ 0.015601 $ 0.015601 Alle tiders Lav: $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 Nuværende pris: $ 0.00004483 $ 0.00004483 $ 0.00004483 Få mere at vide om Life Crypto (LIFE) pris

Life Crypto (LIFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Life Crypto (LIFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIFE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIFE's tokenomics, kan du udforske LIFE tokens live-pris!

