Life Crypto (LIFE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Life Crypto (LIFE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Life Crypto (LIFE) Information

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Officiel hjemmeside:
https://www.lifecrypto.life/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6

Life Crypto (LIFE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Life Crypto (LIFE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:


Samlet udbud


Cirkulerende forsyning
$ 2.63B


FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 448.30K


Alle tiders Høj:


Alle tiders Lav:


Nuværende pris:



Life Crypto (LIFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Life Crypto (LIFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LIFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LIFE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LIFE's tokenomics, kan du udforske LIFE tokens live-pris!

Sådan køber du LIFE

Er du interesseret i at tilføje Life Crypto (LIFE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LIFE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Life Crypto (LIFE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for LIFE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

LIFE Prisprediktion

Vil du vide, hvor LIFE måske er på vej hen? Vores LIFE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

