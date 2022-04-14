LIF3 (LIF3) Tokenomics Få vigtig indsigt i LIF3 (LIF3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LIF3 (LIF3) Information Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles. Officiel hjemmeside: https://lif3.com/ Hvidbog: https://docs.lif3.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x7138Eb0d563f3F6722500936A11DcAe99D738A2c Køb LIF3 nu!

LIF3 (LIF3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LIF3 (LIF3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 8.89B Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 93.36M Alle tiders Høj: $ 0.018888 Alle tiders Lav: $ 0.001446420316029474 Nuværende pris: $ 0.010503

LIF3 (LIF3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LIF3 (LIF3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIF3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIF3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIF3's tokenomics, kan du udforske LIF3 tokens live-pris!

Sådan køber du LIF3 Er du interesseret i at tilføje LIF3 (LIF3) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LIF3, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

LIF3 (LIF3) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LIF3 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LIF3 prishistorikken nu!

LIF3 Prisprediktion Vil du vide, hvor LIF3 måske er på vej hen? Vores LIF3 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LIF3 Tokens prisprediktion nu!

