LETSBONK (LETSBONK) Tokenomics Få vigtig indsigt i LETSBONK (LETSBONK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LETSBONK (LETSBONK) Information One of the trending meme tokens on the self-service launch platform launched by the BONK community. Officiel hjemmeside: https://letsbonk.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CDBdbNqmrLu1PcgjrFG52yxg71QnFhBZcUE6PSFdbonk Køb LETSBONK nu!

LETSBONK (LETSBONK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LETSBONK (LETSBONK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Samlet udbud $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Cirkulerende forsyning $ 68.99M $ 68.99M $ 68.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Alle tiders Høj: $ 0.31 $ 0.31 $ 0.31 Alle tiders Lav: $ 0.015116415826177195 $ 0.015116415826177195 $ 0.015116415826177195 Nuværende pris: $ 0.04722 $ 0.04722 $ 0.04722 Få mere at vide om LETSBONK (LETSBONK) pris

LETSBONK (LETSBONK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LETSBONK (LETSBONK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LETSBONK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LETSBONK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LETSBONK's tokenomics, kan du udforske LETSBONK tokens live-pris!

Sådan køber du LETSBONK Er du interesseret i at tilføje LETSBONK (LETSBONK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LETSBONK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LETSBONK på MEXC nu!

LETSBONK (LETSBONK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LETSBONK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LETSBONK prishistorikken nu!

LETSBONK Prisprediktion Vil du vide, hvor LETSBONK måske er på vej hen? Vores LETSBONK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LETSBONK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!