Outlanders (LAND) Information Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market. Officiel hjemmeside: https://outlanders.com/ Hvidbog: https://outlanders.com/docs/Outlanders_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1E34fcc9a67E05D4bEED8C6a70F98C3E4D1e1e96 Køb LAND nu!

Outlanders (LAND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Outlanders (LAND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0185 $ 0.0185 $ 0.0185 Alle tiders Lav: $ 0.00046422811309628 $ 0.00046422811309628 $ 0.00046422811309628 Nuværende pris: $ 0.000761 $ 0.000761 $ 0.000761 Få mere at vide om Outlanders (LAND) pris

Outlanders (LAND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Outlanders (LAND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAND's tokenomics, kan du udforske LAND tokens live-pris!

Sådan køber du LAND Er du interesseret i at tilføje Outlanders (LAND) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LAND, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LAND på MEXC nu!

Outlanders (LAND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LAND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LAND prishistorikken nu!

LAND Prisprediktion Vil du vide, hvor LAND måske er på vej hen? Vores LAND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LAND Tokens prisprediktion nu!

