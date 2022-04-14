Lair Finance (LAIR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lair Finance (LAIR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lair Finance (LAIR) Information Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia. Officiel hjemmeside: https://lair.fi/ Hvidbog: https://lair-finance.gitbook.io/lair-finance/lair-finance-litepaper Block Explorer: https://kaiascan.io/token/0xd70c7d511560493c79df607076fb863f5c8a50b0 Køb LAIR nu!

Lair Finance (LAIR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lair Finance (LAIR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.48M $ 12.48M $ 12.48M Alle tiders Høj: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Alle tiders Lav: $ 0.010892143728524574 $ 0.010892143728524574 $ 0.010892143728524574 Nuværende pris: $ 0.01248 $ 0.01248 $ 0.01248 Få mere at vide om Lair Finance (LAIR) pris

Lair Finance (LAIR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lair Finance (LAIR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAIR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAIR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAIR's tokenomics, kan du udforske LAIR tokens live-pris!

