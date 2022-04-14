Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Milady Meme Coin (LADYS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Milady Meme Coin (LADYS) Information LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. Officiel hjemmeside: https://milady.gg Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf Køb LADYS nu!

Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Milady Meme Coin (LADYS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.68M $ 22.68M $ 22.68M Samlet udbud $ 888.00T $ 888.00T $ 888.00T Cirkulerende forsyning $ 734.37T $ 734.37T $ 734.37T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.43M $ 27.43M $ 27.43M Alle tiders Høj: $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 Alle tiders Lav: $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 Nuværende pris: $ 0.00000003089 $ 0.00000003089 $ 0.00000003089 Få mere at vide om Milady Meme Coin (LADYS) pris

Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Milady Meme Coin (LADYS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LADYS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LADYS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LADYS's tokenomics, kan du udforske LADYS tokens live-pris!

Sådan køber du LADYS Er du interesseret i at tilføje Milady Meme Coin (LADYS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LADYS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LADYS på MEXC nu!

Milady Meme Coin (LADYS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LADYS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LADYS prishistorikken nu!

LADYS Prisprediktion Vil du vide, hvor LADYS måske er på vej hen? Vores LADYS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LADYS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!