Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Kaizen Finance (KZEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Kaizen Finance (KZEN) Information

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Officiel hjemmeside:
https://kaizen.finance
Hvidbog:
https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kaizen Finance (KZEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 217.38K
$ 217.38K$ 217.38K
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 428.76M
$ 428.76M$ 428.76M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.1008
$ 0.1008$ 0.1008
Alle tiders Lav:
$ 0.000502542103236285
$ 0.000502542103236285$ 0.000502542103236285
Nuværende pris:
$ 0.000507
$ 0.000507$ 0.000507

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Kaizen Finance (KZEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KZEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KZEN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KZEN's tokenomics, kan du udforske KZEN tokens live-pris!

Sådan køber du KZEN

Er du interesseret i at tilføje Kaizen Finance (KZEN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KZEN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Kaizen Finance (KZEN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for KZEN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

KZEN Prisprediktion

Vil du vide, hvor KZEN måske er på vej hen? Vores KZEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.