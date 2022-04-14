Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kaizen Finance (KZEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kaizen Finance (KZEN) Information Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Officiel hjemmeside: https://kaizen.finance Hvidbog: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU Køb KZEN nu!

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kaizen Finance (KZEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 217.38K $ 217.38K $ 217.38K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 428.76M $ 428.76M $ 428.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 Alle tiders Lav: $ 0.000502542103236285 $ 0.000502542103236285 $ 0.000502542103236285 Nuværende pris: $ 0.000507 $ 0.000507 $ 0.000507 Få mere at vide om Kaizen Finance (KZEN) pris

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kaizen Finance (KZEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KZEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KZEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KZEN's tokenomics, kan du udforske KZEN tokens live-pris!

Sådan køber du KZEN Er du interesseret i at tilføje Kaizen Finance (KZEN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KZEN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KZEN på MEXC nu!

Kaizen Finance (KZEN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KZEN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KZEN prishistorikken nu!

KZEN Prisprediktion Vil du vide, hvor KZEN måske er på vej hen? Vores KZEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KZEN Tokens prisprediktion nu!

