Kusama (KSM) Tokenomics

Kusama (KSM) Information Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Officiel hjemmeside: https://kusama.network/ Hvidbog: https://guide.kusama.network/docs/kusama-getting-started/ Block Explorer: https://kusama.subscan.io/ Køb KSM nu!

Kusama (KSM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kusama (KSM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 255.39M $ 255.39M $ 255.39M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 16.90M $ 16.90M $ 16.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 624.2654 $ 624.2654 $ 624.2654 Alle tiders Lav: $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 Nuværende pris: $ 15.11 $ 15.11 $ 15.11 Få mere at vide om Kusama (KSM) pris

Kusama (KSM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kusama (KSM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KSM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KSM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KSM's tokenomics, kan du udforske KSM tokens live-pris!

Sådan køber du KSM Er du interesseret i at tilføje Kusama (KSM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KSM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KSM på MEXC nu!

Kusama (KSM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KSM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KSM prishistorikken nu!

KSM Prisprediktion Vil du vide, hvor KSM måske er på vej hen? Vores KSM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KSM Tokens prisprediktion nu!

