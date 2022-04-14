KASTA (KASTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i KASTA (KASTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KASTA (KASTA) Information Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. Officiel hjemmeside: https://www.ka.app Hvidbog: https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280 Køb KASTA nu!

KASTA (KASTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KASTA (KASTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 763.51M $ 763.51M $ 763.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.5025 $ 1.5025 $ 1.5025 Alle tiders Lav: $ 0.008180965557324355 $ 0.008180965557324355 $ 0.008180965557324355 Nuværende pris: $ 0.013168 $ 0.013168 $ 0.013168 Få mere at vide om KASTA (KASTA) pris

KASTA (KASTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KASTA (KASTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KASTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KASTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KASTA's tokenomics, kan du udforske KASTA tokens live-pris!

KASTA (KASTA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KASTA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KASTA prishistorikken nu!

KASTA Prisprediktion Vil du vide, hvor KASTA måske er på vej hen? Vores KASTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KASTA Tokens prisprediktion nu!

