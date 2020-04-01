JUST (JST) Tokenomics Få vigtig indsigt i JUST (JST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JUST (JST) Information JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. Officiel hjemmeside: https://just.network/#/ Hvidbog: https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 Køb JST nu!

JUST (JST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JUST (JST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 336.80M $ 336.80M $ 336.80M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Alle tiders Lav: $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 Nuværende pris: $ 0.03402 $ 0.03402 $ 0.03402 Få mere at vide om JUST (JST) pris

JUST (JST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JUST (JST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JST's tokenomics, kan du udforske JST tokens live-pris!

Sådan køber du JST Er du interesseret i at tilføje JUST (JST) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JST, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JST på MEXC nu!

JUST (JST) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JST prishistorikken nu!

JST Prisprediktion Vil du vide, hvor JST måske er på vej hen? Vores JST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JST Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!