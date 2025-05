JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

JST

No.155

$0.00

$0.00

0.0001%

0.32%

9,900,000,000

0

9,900,000,000

Cirkulationshastighed%

2020-04-01 00:00:00

0.00202 USDT

0.20825091,2021-04-05

0.00476612780651,2020-05-09

TRX

Sektor

Social Media

